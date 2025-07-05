Где смотреть бой Магомед Курбанов — Павел Сосулин: на каком канале, кто покажет

5 июля в Екатеринбурге состоится боксёрский вечер от промоутерской компании RCC, в главном событии которого бывший претендент на мировой титул в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Магомед Курбанов (26-1, 14 KO) сразится с соотечественником Павлом Сосулиным (11-0, 6 KO).

Прямую трансляцию вечера проведёт телеканал «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе VK Video. Начало предварительного карда в 15:00 мск, главного карда — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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