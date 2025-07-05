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«Умар, тебе здесь не рады». Двалишвили показал, как отдыхает в джакузи

«Умар, тебе здесь не рады». Двалишвили показал, как отдыхает в джакузи
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили опубликовал видео с отдыха.

Грузинский боец принял джакузи, в шуточной форме обратившись к бывшим соперникам, россиянину Умару Нурмагомедову и американцу Шону О’Мэлли.

«Только хорошие друзья приветствуются в нашем джакузи. Умар, уходи, тебе не рады в моём джакузи! Шон О'Мэлли, приходи к нам в джакузи!» — сказал Двалишвили в социальных сетях.

Ранее Двалишвили сообщил желаемые сроки следующего поединка, а также назвал предпочтительного соперника.

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