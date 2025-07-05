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PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
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Царукян заявил, что намерен провести следующий бой в августе

Царукян заявил, что намерен провести следующий бой в августе
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян заявил, что готов выступить уже в августе.

Напомним, в июне Царукян стал запасным бойцом для поединка грузина Илия Топурии и бразильца Чарльза Оливейры, состоявшегося на UFC турнире 317.

«Не хочу ждать Хукера до октября или ноября. Я хочу подраться как можно быстрее, а затем сразиться за титул в конце года. Хотелось бы подраться в августе. Хукер намеревался подраться со мной 29 июня, но потом заткнулся и больше не появлялся. Он только болтает, бой с ним не состоится», — сказал Царукян в интервью ESPN.

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