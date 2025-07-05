Царукян заявил, что намерен провести следующий бой в августе

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян заявил, что готов выступить уже в августе.

Напомним, в июне Царукян стал запасным бойцом для поединка грузина Илия Топурии и бразильца Чарльза Оливейры, состоявшегося на UFC турнире 317.

«Не хочу ждать Хукера до октября или ноября. Я хочу подраться как можно быстрее, а затем сразиться за титул в конце года. Хотелось бы подраться в августе. Хукер намеревался подраться со мной 29 июня, но потом заткнулся и больше не появлялся. Он только болтает, бой с ним не состоится», — сказал Царукян в интервью ESPN.

Материалы по теме Царукян ответил Топурии, заявившему, что россиянин выглядел испуганным на UFC 317

Царукян показал, как подтягивается на яхте в открытом море