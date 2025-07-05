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Леон Эдвардс сказал, с кем хочет подраться в следующем бою в UFC

Леон Эдвардс сказал, с кем хочет подраться в следующем бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил о желании провести поединок с ирландцем Ианом Гарри.

«Это был бы хороший бой. Определённо. Я сказал UFC, что хочу этот поединок. Думаю, это отличный вариант для возвращения. Надеюсь, нам удастся устроить его в этом году», — приводит слова Эдвардса Sky Sports.

В своем последнем бою на турнире UFC Fight Night 255 в марте Эдвардс проиграл удушающим приёмом американцу Шону Брэди. Гарри на UFC on ESPN 66 в апреле победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Пратеса.

Ранее Хорхе Масвидаль заявил, что готов возобновить карьеру ради боя с Эдвардсом.

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