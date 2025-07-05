Олег Саитов оценил шансы Фьюри в третьем бою с Усиком

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Олег Саитов высказался о потенциальном третьем поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Амбиции там есть, желание победить тоже. Фьюри надо делать работу над ошибками. Второй бой хорошо отбоксировал, но работать нужно над силовой подготовкой. Оценил бы его шансы против Усика в 50 процентов», — приводит слова Саитова Odds.ru.

Напомним, первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш прошёл в декабре, и на этот раз украинец победил единогласным решением.