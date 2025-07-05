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Леон Эдвардс назвал величайшего бойца в истории UFC

Леон Эдвардс назвал величайшего бойца в истории UFC
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс назвал, по его мнению, величайшего бойца организации.

«Я думаю, что Джонс — величайший в UFC. Он прошёл многие поколения бойцов и завершил карьеру в статусе чемпиона. Вот почему вы должны признавать его величие в UFC», – приводит слова Эдвардса Metaratings.ru.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.

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