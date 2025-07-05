Джош Эмметт сказал, кто должен стать следующим соперником Волкановски

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Джош Эмметт сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона австралийца Алекса Волкановски.

«Я считаю, что Мовсар Евлоев заслуживает этого, если исходить из заслуг, а не из популярности. Парень не побеждён. Возможно, он не самый захватывающий боец, но он побеждает. У него нет поражений, он занимает четвёртое место, поэтому этого заслуживает», — сказал Эмметт в интервью YouTube-каналу Cageside Press.

Напомним, 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Евлоев сразится с американцем Аароном Пико.

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