Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион Bellator: Чимаев не сможет избить дю Плесси

Чемпион Bellator: Чимаев не сможет избить дю Плесси
Комментарии

Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин высказался о предстоящем поединке за титул UFC между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дю Плесси заставит его выглядеть человеком. Дрикус – огромный, сильный чувак. Не думаю, что Хамзат сможет избить его. К тому же есть вопросы к выносливости Хамзата. К Дрикусу – нет.

У дю Плесси хорошие шансы на победу, судя по боям, что я видел. Не скажу, что поединок будет простым, Хамзат очень жёсткий парень. Но у Дрикуса больше опыта, если говорить о пятираундовых боях. И он дерётся в среднем весе всю карьеру», — цитирует Эблина MMAJunkie.

Материалы по теме
Александр Волков дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android