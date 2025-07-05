Чемпион Bellator: Чимаев не сможет избить дю Плесси

Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин высказался о предстоящем поединке за титул UFC между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дю Плесси заставит его выглядеть человеком. Дрикус – огромный, сильный чувак. Не думаю, что Хамзат сможет избить его. К тому же есть вопросы к выносливости Хамзата. К Дрикусу – нет.

У дю Плесси хорошие шансы на победу, судя по боям, что я видел. Не скажу, что поединок будет простым, Хамзат очень жёсткий парень. Но у Дрикуса больше опыта, если говорить о пятираундовых боях. И он дерётся в среднем весе всю карьеру», — цитирует Эблина MMAJunkie.