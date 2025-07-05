Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье сказал, что должен сделать Махачев, чтобы снова стать лучшим бойцом UFC

Кормье сказал, что должен сделать Махачев, чтобы снова стать лучшим бойцом UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал изменения в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Напомним, после турнира UFC 317 лидером был признан новый чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия.

«Сейчас Топурия первый в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но если Ислам Махачев сможет победить Джека Делла Маддалену, всё снова перевернётся и Ислам вернётся на первое место», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Рад за него. Надеюсь он станет двойным чемпионом». Царукян поддержал переход Махачева

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android