Кормье сказал, что должен сделать Махачев, чтобы снова стать лучшим бойцом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал изменения в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Напомним, после турнира UFC 317 лидером был признан новый чемпион в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия.

«Сейчас Топурия первый в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но если Ислам Махачев сможет победить Джека Делла Маддалену, всё снова перевернётся и Ислам вернётся на первое место», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии