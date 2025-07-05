Царукян: Топурия знал, что нокаутирует Оливейру

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец MMA Арман Царукян прокомментировал победу грузина Илии Топурии над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Послушайте, Илия много тренируется, сильно бьёт и верит в себя. Вот почему он так уверен в себе, вот почему он праздновал победу за день до боя — он знал, что нокаутирует Оливейру.

У Оливейры не было много шансов. Он не мог провести тейкдаун и перебить Топурию. У Чарльза хороший грэпплинг, но не более того. Топурия знал, что это лучший соперник для него», — сказал Царукян в интервью ESPN.

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Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой: