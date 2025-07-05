Джейк Пол собрал идеального боксёра, не упомянув Мохаммеда Али и Роя Джонса

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол собрал в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing идеального боксёра.

Джеб — Владимир Кличко

Защита — Флойд Мейвезер-младший

Крепость челюсти — Леннокс Льюис

Футворк — Василий Ломаченко

Боксёрский IQ — Флойд Мейвезер-младший

Индивидуальность — Джейк Пол

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.