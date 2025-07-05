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PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
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Джейк Пол собрал идеального боксёра, не упомянув Мохаммеда Али и Роя Джонса

Джейк Пол собрал идеального боксёра, не упомянув Мохаммеда Али и Роя Джонса
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28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол собрал в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing идеального боксёра.

Джеб — Владимир Кличко
Защита — Флойд Мейвезер-младший
Крепость челюсти — Леннокс Льюис
Футворк — Василий Ломаченко
Боксёрский IQ — Флойд Мейвезер-младший
Индивидуальность — Джейк Пол

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.

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