Джейк Пол собрал идеального боксёра, не упомянув Мохаммеда Али и Роя Джонса

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол собрал в интервью на YouTube-канале Mail Sport Boxing идеального боксёра.
Джеб — Владимир Кличко
Защита — Флойд Мейвезер-младший
Крепость челюсти — Леннокс Льюис
Футворк — Василий Ломаченко
Боксёрский IQ — Флойд Мейвезер-младший
Индивидуальность — Джейк Пол
Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.