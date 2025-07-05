Конор Макгрегор выразил сильный интерес к возвращению в ММА ради боя перед Белым домом

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор вновь выразил повышенный интерес к возвращению в ММА ради поединка перед Белым домом в рамках турнира UFC, который планируется провести в 2026 году.

«Моя точность — моя суперсила. Многие этого не знают, но у меня в правом глазу зрение в два раза выше нормы. Таких людей всего 1%. Зрение в левом глазу в пределах нормы. Точность решает. У меня больше всего нокаутов, я опережаю всех с большим отрывом, хотя последние четыре года отдыхал на своей яхте. Вернуться в Белый дом с моей снайперской точностью было бы очень заманчиво и помогло бы мне правильно сосредоточиться на возвращении», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).