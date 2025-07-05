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Бетербиев — Биволу: Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?

Бетербиев — Биволу: Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев обратился к действующему чемпиону мира по версиям WBA-Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в категории до 79,2 кг соотечественнику Дмитрию Биволу насчёт проведения третьего боя.

«Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона прошёл в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он всё же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был пройти в течение четырёх месяцев, несмотря на то что я всё ещё восстанавливался после операции и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша.

После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем бое, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем — в конце года, а сейчас — вообще неизвестно когда.

Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?» — написал Бетербиев на своей странице в социальной сети.

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