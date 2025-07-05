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PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
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Леон Эдвардс назвал бойца, с которым хотел бы подраться в следующем поединке

Леон Эдвардс назвал бойца, с которым хотел бы подраться в следующем поединке
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33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс выразил интерес в поединке с топовым бойцом UFC ирландцем Ианом Гарри.

«Что я думаю о поединке с Ианом Гарри? У нас с ним получился бы хороший бой. Определённо. Это тот поединок, который я обсуждал с UFC. И мне кажется, что бой с Ианом стал бы отличной возможностью для моего возвращения», — приводит слова Эдвардса портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в 23 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне, Эдвардс разделил октагон с представителем США Шоном Брэди. Бой завершился победой американского спортсмена удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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