Леон Эдвардс назвал бойца, с которым хотел бы подраться в следующем поединке

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс выразил интерес в поединке с топовым бойцом UFC ирландцем Ианом Гарри.

«Что я думаю о поединке с Ианом Гарри? У нас с ним получился бы хороший бой. Определённо. Это тот поединок, который я обсуждал с UFC. И мне кажется, что бой с Ианом стал бы отличной возможностью для моего возвращения», — приводит слова Эдвардса портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в 23 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне, Эдвардс разделил октагон с представителем США Шоном Брэди. Бой завершился победой американского спортсмена удушающим приёмом в четвёртом раунде.