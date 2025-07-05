Александр Шлеменко провёл битву взглядов с Гильермо Каденой перед боем на SFC 11

41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко провёл битву взглядов с представителем Испании Гильермо Каденой в преддверии боя с ним, который состоится 12 июля на турнире лиги Shlemenko Fighting Championship (SFC).

Напомним, в последнем бою Шлеменко встречался с белорусом Владиславом Ковалёвым. Поединок прошёл в мае на турнире RCC 22 и завершился победой Ковалёва раздельным решением судей. В общей сложности на счету Шлеменко 66 побед, 16 поражений и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В активе Кадены 39 побед и 25 поражений. Один бой с участием испанца признан несостоявшимся.