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Тони Фергюсон анонсировал, что проведёт бой по боксу в конце августа

Тони Фергюсон анонсировал, что проведёт бой по боксу в конце августа
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41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон сообщил, что проведёт бой по правилам бокса 30 августа.

«Я не на пенсии. Собираюсь вернуться в тренировочный лагерь. Итак, прямо сейчас у меня будет бой 30 августа. Он пройдёт по правилам бокса. Моя голова и тело готовы к поединку на отлично. Я в тонусе и становлюсь ещё лучше — могу больше подтягиваться, больше отжиматься», — приводит слова Фергюсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Тони провёл последний поединок по правилам ММА на турнире UFC on ABC 7, который состоялся 3 августа 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил удушающим приёмом в первом раунде соотечественнику Майклу Кьезе.

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