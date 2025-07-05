Двалишвили объяснил свою позицию насчёт возможного боя с Волкановски в полулёгком весе

34-летний чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили не готов в данный момент подниматься в полулёгкий вес ради боя за пояс с обладателем титула UFC австралийцем Александром Волкановски.

«Сейчас я чувствую себя комфортно [в амплуа чемпиона легчайшего веса]. Я хочу зачистить свой дивизион [от претендентов] и защищать свой пояс. Мне здесь комфортно в данный момент. Если я действительно всех побью, тогда да, возможно, приму участие в нескольких супербоях или, может быть, пойду за вторым поясом. Но, как я уже сказал, у меня большое уважение к Волкановски. Поэтому на данный момент не хочу иметь с ним дело», — сказал Двалишвили в интервью на шоу The Ariel Helwani Show.