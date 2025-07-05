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Аспиналл заявил, что ему был безразличен бой с Джоном Джонсом

Аспиналл заявил, что ему был безразличен бой с Джоном Джонсом
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что его целью всегда был абсолютный титул чемпиона UFC в категории до 120 кг. Представитель Англии также отметил, что его не так сильно волновал поединок именно с американцем Джоном Джонсом.

«Я никогда, никогда не преследовал только Джона Джонса. Меня не волновал ни громкий статус нашего с ним возможного поединка, ни деньги [которые я бы получил за этот бой]. Меня интересовал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Это всё, чего я когда-либо хотел», — сказал Аспиналл в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

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