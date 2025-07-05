«Разбил бы ему лицо». Иан Гарри — о возможном поединке с Камару Усманом

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри не сомневается в своей победе в потенциальном бою с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Я бы разбил Камару лицо. Он не превзойдет меня в борьбе, грэпплинге или выносливости. Нет ничего, что этот парень мог бы сделать, чтобы выбить меня из колеи или сбить с толку моими навыками. Я разобью ему лицо, а затем нокаутирую. Вот и всё», — сказал Гарри в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 27 апреля на турнире UFC on ESPN 66, Иан победил единогласным решением судей представителя Бразилии Карлоса Пратеса.