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«Разбил бы ему лицо». Иан Гарри — о возможном поединке с Камару Усманом

«Разбил бы ему лицо». Иан Гарри — о возможном поединке с Камару Усманом
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри не сомневается в своей победе в потенциальном бою с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Я бы разбил Камару лицо. Он не превзойдет меня в борьбе, грэпплинге или выносливости. Нет ничего, что этот парень мог бы сделать, чтобы выбить меня из колеи или сбить с толку моими навыками. Я разобью ему лицо, а затем нокаутирую. Вот и всё», — сказал Гарри в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 27 апреля на турнире UFC on ESPN 66, Иан победил единогласным решением судей представителя Бразилии Карлоса Пратеса.

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