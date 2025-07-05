Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павел Сосулин победил Магомеда Курбанова раздельным решением судей и остался непобеждённым

Павел Сосулин победил Магомеда Курбанова раздельным решением судей и остался непобеждённым
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге (Россия) состоялся большой вечер профессионального бокса под эгидой RCC Boxing, в главном событии которого прошёл претендентский поединок в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113). Таким образом, он стал обязательным претендентом для чемпиона мира по версии WBA в категории до 69,9 кг американца Теренса Кроуфорда.

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин (W)
05 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Магомед Курбанов
Окончено
SD
Павел Сосулин

Также отметим, что Павел одержал 12-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в качестве профессионала. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере,

Для ознакомления с деталями хода поединка можете перейти к трансляции, которую провёл «Чемпионат».

Материалы по теме
RCC Boxing: Курбанов и Сосулин закатили безумный бой! Победа ушла Павлу
Live
RCC Boxing: Курбанов и Сосулин закатили безумный бой! Победа ушла Павлу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android