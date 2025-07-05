Павел Сосулин победил Магомеда Курбанова раздельным решением судей и остался непобеждённым

Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге (Россия) состоялся большой вечер профессионального бокса под эгидой RCC Boxing, в главном событии которого прошёл претендентский поединок в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113). Таким образом, он стал обязательным претендентом для чемпиона мира по версии WBA в категории до 69,9 кг американца Теренса Кроуфорда.

Также отметим, что Павел одержал 12-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в качестве профессионала. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере,

Для ознакомления с деталями хода поединка можете перейти к трансляции, которую провёл «Чемпионат».