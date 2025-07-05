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Регбист победил Alex Terrible единогласным решением судей на турнире Top Dog 37

Регбист победил Alex Terrible единогласным решением судей на турнире Top Dog 37
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Сегодня, 5 июля, в главном событии вечера турнира по кулачным боям Top Dog 37 состоялся бой между 31-летним бойцом и основателем данного промоушена Данилой Алеевым, который больше известен как Регбист, и популярным музыкальным исполнителем Александром Шиколаем, более известным как Alex Terrible. Бой продлился три раунда и завершился победой Регбиста единогласным решением судей.

Отметим, что это был дебютный и прощальный поединок Алеева в качестве профессионального бойца, выступающего на голых кулаках.

Для Шиколая, в свою очередь, данный поединок был вторым по правилам боёв на голых кулаках. До этого Александр дрался в январе на турнире RCC Hard 12, где победил нокаутом в первом раунде Мухамедхана Оспанова.

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