Регбист победил Alex Terrible единогласным решением судей на турнире Top Dog 37

Сегодня, 5 июля, в главном событии вечера турнира по кулачным боям Top Dog 37 состоялся бой между 31-летним бойцом и основателем данного промоушена Данилой Алеевым, который больше известен как Регбист, и популярным музыкальным исполнителем Александром Шиколаем, более известным как Alex Terrible. Бой продлился три раунда и завершился победой Регбиста единогласным решением судей.

Отметим, что это был дебютный и прощальный поединок Алеева в качестве профессионального бойца, выступающего на голых кулаках.

Для Шиколая, в свою очередь, данный поединок был вторым по правилам боёв на голых кулаках. До этого Александр дрался в январе на турнире RCC Hard 12, где победил нокаутом в первом раунде Мухамедхана Оспанова.