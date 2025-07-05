Бекоев: всегда верил, что попаду в UFC, всегда хотел там драться

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев рассказал, что всегда надеялся на подписание контракта с сильнейшей организацией в мире.

«Я всегда верил, что попаду в UFC. Где бы я не дрался, у меня всегда была цель стать чемпионом UFC. Где-то семь лет назад я давал интервью для местного телевидения в Осетии и я даже там говорил, что конечная цель — стать чемпионом UFC. Всегда хотел там драться. Я знал, что это нелегко, тем более, что в Осетии не сильно развито ММА, никто не знал, как попасть в UFC, как подписаться. Я приехал, узнал, как это делается. Поэтому было немного сложнее, немного больше времени это заняло. Своей цели я ещё не добился, но уже ближе к ней. Теперь я знаю, какой пояс мне нужен. До этого я когда что-то выигрывал, то особой радости не было. А когда я заберу свой пояс, то порадуюсь», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.