Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бекоев: всегда верил, что попаду в UFC, всегда хотел там драться

Бекоев: всегда верил, что попаду в UFC, всегда хотел там драться
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев рассказал, что всегда надеялся на подписание контракта с сильнейшей организацией в мире.

«Я всегда верил, что попаду в UFC. Где бы я не дрался, у меня всегда была цель стать чемпионом UFC. Где-то семь лет назад я давал интервью для местного телевидения в Осетии и я даже там говорил, что конечная цель — стать чемпионом UFC. Всегда хотел там драться. Я знал, что это нелегко, тем более, что в Осетии не сильно развито ММА, никто не знал, как попасть в UFC, как подписаться. Я приехал, узнал, как это делается. Поэтому было немного сложнее, немного больше времени это заняло. Своей цели я ещё не добился, но уже ближе к ней. Теперь я знаю, какой пояс мне нужен. До этого я когда что-то выигрывал, то особой радости не было. А когда я заберу свой пояс, то порадуюсь», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Официально
Азамат Бекоев получил следующего соперника в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android