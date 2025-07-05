Сосулин — о поединке с Курбановым: если не сделают «Боем года», тогда зачем всё это было?

28-летний чемпион по версии WBA Gold в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Павел Сосулин высказался о поединке с соотечественником Магомедом Курбановым, который стал главным событием на большом вечере бокса RCC Boxing. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113).

«В ринге всё делают двое человек. Мы сегодня его закатили. Если его не сделают «Боем года» в России, тогда зачем всё это было? Следующий бой — за звание чемпиона мира? Дайте мне немного времени на подготовку — и поехали. Я готов. Вы видели, функционально я готов. Шикарный кард от RCC. Я уже говорил. За границей должны качать VPN, чтобы смотреть наши турниры», — сказал Павел Сосулин после боя.