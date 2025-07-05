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Сосулин — о поединке с Курбановым: если не сделают «Боем года», тогда зачем всё это было?

Сосулин — о поединке с Курбановым: если не сделают «Боем года», тогда зачем всё это было?
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28-летний чемпион по версии WBA Gold в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Павел Сосулин высказался о поединке с соотечественником Магомедом Курбановым, который стал главным событием на большом вечере бокса RCC Boxing. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113).

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин (W)
05 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Магомед Курбанов
Окончено
SD
Павел Сосулин

«В ринге всё делают двое человек. Мы сегодня его закатили. Если его не сделают «Боем года» в России, тогда зачем всё это было? Следующий бой — за звание чемпиона мира? Дайте мне немного времени на подготовку — и поехали. Я готов. Вы видели, функционально я готов. Шикарный кард от RCC. Я уже говорил. За границей должны качать VPN, чтобы смотреть наши турниры», — сказал Павел Сосулин после боя.

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