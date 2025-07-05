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Магомед Курбанов прокомментировал поражение в бою с Павлом Сосулиным

Магомед Курбанов прокомментировал поражение в бою с Павлом Сосулиным
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29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов прокомментировал поражение в претендентском бою по линии WBA в категории до 69,9 кг с соотечественником Павлом Сосулиным, который стал главным событием на большом вечере бокса RCC Boxing. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113).

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин (W)
05 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Магомед Курбанов
Окончено
SD
Павел Сосулин

«Я проделал хорошую работу, очень серьёзно готовился. Но таков результат. Мне нечего сказать. Нужно работать ещё больше. Поздравляю Павла! Судьям виднее, мне нечего сказать. Казалось, что я выиграл бой. Раздельным решением», — сказал Магомед Курбанов после поединка.

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