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Опубликованы судейские записки боя Курбанов — Сосулин

Опубликованы судейские записки боя Курбанов — Сосулин
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Пресс-служба RCC Boxing Promotions опубликовала судейские записки претендентского поединка по линии WBA в первом среднем весе между россиянами Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным, который состоялся сегодня в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей. Таким образом, российский атлет стал обязательным соперником для чемпиона мира по версии WBA в категории до 69,9 кг американца Теренса Кроуфорда.

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин (W)
05 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Магомед Курбанов
Окончено
SD
Павел Сосулин

Один из судей поставил 116-112, увидев победу Магомеда, однако два других оценили бой в пользу Павла, поставив 116-112 и 115-113.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Отметим, что Павел одержал 12-ю победу подряд, сохранив за собой статус непобеждённого боксёра. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере,

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