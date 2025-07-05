Опубликованы судейские записки боя Курбанов — Сосулин

Пресс-служба RCC Boxing Promotions опубликовала судейские записки претендентского поединка по линии WBA в первом среднем весе между россиянами Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным, который состоялся сегодня в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей. Таким образом, российский атлет стал обязательным соперником для чемпиона мира по версии WBA в категории до 69,9 кг американца Теренса Кроуфорда.

Один из судей поставил 116-112, увидев победу Магомеда, однако два других оценили бой в пользу Павла, поставив 116-112 и 115-113.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Отметим, что Павел одержал 12-ю победу подряд, сохранив за собой статус непобеждённого боксёра. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере,