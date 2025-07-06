Хьюз без слов обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании боя с ним, показав утку с папахой

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз без слов обвинил чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова в намеренном уклонении от реванша с ним.
Ирландского бойца показали во время трансляции турнира PFL Europe 2. Хьюз, в свою очередь, достал утку с импровизированной папахой, намекнув, что Усман Нурмагомедов уклоняется от боя с ним.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что ранее подобный жест сделал англичанин Том Аспиналл, но он был обращён к американцу Джону Джонсу, который на тот момент владел титулом UFC в тяжёлом весе и отказывался принимать бой с Томом.