Хьюз без слов обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании боя с ним, показав утку с папахой

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз без слов обвинил чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова в намеренном уклонении от реванша с ним.

Ирландского бойца показали во время трансляции турнира PFL Europe 2. Хьюз, в свою очередь, достал утку с импровизированной папахой, намекнув, что Усман Нурмагомедов уклоняется от боя с ним.

Фото: Кадр из трансляции

В английском языке слова duck означает не только «утку». Оно также употребляется в контексте избегания или уклонения от чего-либо.

Отметим, что ранее подобный жест сделал англичанин Том Аспиналл, но он был обращён к американцу Джону Джонсу, который на тот момент владел титулом UFC в тяжёлом весе и отказывался принимать бой с Томом.