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Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $ 50 тыс. за победу в UFC

Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $ 50 тыс. за победу в UFC
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев раскрыл, что сделал с бонусом в $ 50 тыс. за победу в поединке с американцем Райаном Лодером, который состоялся 4 мая в Де-Мойне (США) на турнире UFC on ESPN 67. Азамат взял верх техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев (W)
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Райан Лодер
Окончено
TKO
Азамат Бекоев

«Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они, конечно, сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть. Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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