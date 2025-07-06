Азамат Бекоев рассказал, что сделал с бонусом в $ 50 тыс. за победу в UFC

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев раскрыл, что сделал с бонусом в $ 50 тыс. за победу в поединке с американцем Райаном Лодером, который состоялся 4 мая в Де-Мойне (США) на турнире UFC on ESPN 67. Азамат взял верх техническим нокаутом в первом раунде.

«Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они, конечно, сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть. Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.