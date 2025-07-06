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Бекоев: некоторые думают, у меня только два боя, потому что я в UFC только дважды дрался

Бекоев: некоторые думают, у меня только два боя, потому что я в UFC только дважды дрался
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев (20-3, 7 КО) считает, что часть фанатов видит в нём начинающего бойца, который провёл несколько боёв на профессиональном уровне.

«Почему Финни? Я думал, он хайповый соперник. Его же никто не любит. Думал, что он будет что-то говорить тоже и можно будет раскрутить бой, но оказалось, что он молчаливый. Из-за того, что его не любят, у него есть какой-то хайп. А говорить он не горазд. Я смотрю, он вообще как будто не готовится. Надеюсь, он для социальных сетей закидывает просто. Он постоянно гуляет, отдыхает, катается на яхтах. А я здесь тренируюсь. Может, он меня недооценивает. Думает, что у него 11-0, сейчас побьёт ещё одного пацана. Ещё хочу сказать, что некоторые думают, у меня только два боя, потому что я в UFC только два раза дрался. А до этого где-то лежал, отдыхал», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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