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Бекоев: ставлю себе цель стать чемпионом UFC в 2027 году

Бекоев: ставлю себе цель стать чемпионом UFC в 2027 году
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев рассказал, что планирует менее чем через полтора года стать новым чемпионом североамериканской лиги.

«Долгосрочно я себе ставлю цель стать чемпионом UFC в 2027 году. Может, получится и раньше. Я и так ставлю долгосрочные цели. Когда я начал драться, то сразу хотел в UFC, потому что это высшая лига. Девять лет прошло — и я уже в UFC. Теперь надо забрать пояс и ставить новые цели», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в своём рекорде Азамат имеет 20 побед, семь из которых были одержаны нокаутом, и три поражения. К настоящему моменту Бекоев идёт на серии из двух побед в UFC.

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