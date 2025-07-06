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Бекоев: нокаутирую Финни, потом его будет легче уволить из UFC

Бекоев: нокаутирую Финни, потом его будет легче уволить из UFC
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев рассчитывает победить нокаутом своего предстоящего соперника американца Торреса Финни, чтобы вернуть долг руководству сильнейшей организации в мире.

«Матчмейкер Мик Мейнард сдержал своё слово передо мной. Мы когда с ним виделись, он сказал, что подпишет меня в UFC. Я думал, сколько людей его так встречают и он говорит, что подпишет. А он сдержал слово, и я решил ему вернуть должок, помочь уволить этого бойца. Я приду и нокаутирую Финни, потом его будет легче уволить», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой Бекоева и Финни состоится 2 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC on ESPN 71.

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