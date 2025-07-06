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Бекоев поделился прогнозом на титульный бой Чимаева и дю Плесси

Бекоев поделился прогнозом на титульный бой Чимаева и дю Плесси
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Боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Азамат Бекоев уверен, что в предстоящем поединке за звание чемпиона UFC в категории до 84 кг между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым победу одержит Борз.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Чимаев или дю Плесси? Ставлю на Чимаева. Думаю, всё-таки он. Кавказ! Посмотри, три парня с Кавказа в топ-3 рейтинга pound-for-pound. Кто сможет нас остановить? На Чимаева буду ставить», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, бой дю Плесси и Чимаева станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

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