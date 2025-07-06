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Бекоев: Махачев больше заслуживает быть первым номером P4P

Бекоев: Махачев больше заслуживает быть первым номером P4P
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев выразил уверенность в том, что лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий в данный момент должен быть соотечественник Ислам Махачев, а не испано-грузин Илия Топурия.

«Я думаю, Махачев на данный момент больше заслуживает быть первым номером pound-for-pound. Может быть, я плохо слежу за ММА, за UFC. Я ещё не понимаю, у кого больше хайпа. Но, мне кажется, Махачев заслуживает больше. Тем более если ещё выиграет пояс в 77 кг. А так, пока там был Джон Джонс, первое место должно было быть у него», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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