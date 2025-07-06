Бекоев назвал фаворита в потенциальном поединке Махачева с Топурией

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев назвал фаворита в возможном поединке между экс-обладателем титула UFC в категории до 70 кг соотечественником Исламом Махачевым и чемпионом UFC в лёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Махачев. Топурия очень хорош, конечно, есть шанс ударить, но Махачев более разносторонний ММА-боец. Топурию мы видим в основном ударником. Махачев может делать в бою всё: колени бросать, руки, ноги, локти. Да ещё и крупнее. Думаю, Махачев — фаворит, 65 на 35 в его пользу», — сказал Бекоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.