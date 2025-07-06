«Избавьте нас от сказок». Царукян вновь раскритиковал Топурию, продолжив конфликт

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян на фоне напряжённых отношений с чемпионом своего дивизиона Илией Топурией вновь раскритиковал грузина.

«Еще один забавный факт: Топурия регулярно не укладывается в вес. Так что избавьте нас от сказок про бой с одной рукой. Ты же сам снялся с боя против Шарля Журдэна, эрманито», — написал в своей соцсети Царукян.

Напомним, в июне Царукян стал запасным бойцом для поединка грузина Илия Топурии и бразильца Чарльза Оливейры, состоявшегося на UFC турнире 317. В этом бою Илия нокаутировал своего соперника и стал новым обладателем вакантного на тот момент чемпионского пояса.

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