Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Избавьте нас от сказок». Царукян вновь раскритиковал Топурию, продолжив конфликт

«Избавьте нас от сказок». Царукян вновь раскритиковал Топурию, продолжив конфликт
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян на фоне напряжённых отношений с чемпионом своего дивизиона Илией Топурией вновь раскритиковал грузина.

«Еще один забавный факт: Топурия регулярно не укладывается в вес. Так что избавьте нас от сказок про бой с одной рукой. Ты же сам снялся с боя против Шарля Журдэна, эрманито», — написал в своей соцсети Царукян.

Напомним, в июне Царукян стал запасным бойцом для поединка грузина Илия Топурии и бразильца Чарльза Оливейры, состоявшегося на UFC турнире 317. В этом бою Илия нокаутировал своего соперника и стал новым обладателем вакантного на тот момент чемпионского пояса.

Царукян показал, как подтягивается на яхте в открытом море

Материалы по теме
Царукян отреагировал на победу Топурии над Оливейрой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android