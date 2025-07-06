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«Я был напуган». Кормье объяснил, почему боялся боя с Андерсоном Силвой в 2016 году

«Я был напуган». Кормье объяснил, почему боялся боя с Андерсоном Силвой в 2016 году
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье рассказал, почему боялся боя с экс-обладателем чемпионского титула в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Андерсоном Силвой на UFC 200 в 2016 году.

«Я дрался в 2015 году три раза. Это было похоже на езду на велосипеде. Я просто шёл в октагон, дрался с кем-то, и всё было в порядке. Но потом 2016 год, и помнишь, Густафссон хорошенько меня побил… Я подумал: эй, мне нужно месяцев девять.

Я в раздевалке, жду, когда выйду на бой с Андерсоном. Я знаю, что он не в форме. Знаю, что он не умеет бороться. Я понимаю, что у меня 99% шансов на победу. И я был напуган. Как будто я был на самом деле андердогом и я боялся оттого, что это всё было будто бы так незнакомо из-за того, что я так долго отсутствовал», — сказал Кормье в подкасте Pound 4 Pound.

Напомним, в том бою Кормье одержал уверенную победу. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все трое судей отдали победу Даниэлю (30-27, 30-27, 30-27).

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