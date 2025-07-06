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Блогер-кикбоксёр Эндрю Тейт попросил Дану Уайта пригласить его на турнир UFC в Белом доме

Блогер-кикбоксёр Эндрю Тейт попросил Дану Уайта пригласить его на турнир UFC в Белом доме
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Скандальный блогер и бывший кикбоксёр Эндрю Тейт опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил намерение выступить на анонсированном президентом США Дональдом Трампом турнире UFC в Белом доме. Ожидается, что мероприятие состоится 4 июля 2026-го в честь 250-летия независимости США.

«Я буду драться. Позвони мне, Дана Уайт», — написал Тейт.

Ранее Тейт подозревался в торговле людьми и создании организованной преступной группировки. Также он периодически фигурирует в скандалах — например, вступал в перепалку с экологической активисткой Гретой Тунберг, а также отмечался сексистскими высказываниями. В 2022 году прокуратура Румынии заявила, что они нашли шесть женщин, которые подвергались сексуальной эксплуатации со стороны Тейта и его знакомых.

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