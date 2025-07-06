Усик обратился к матери за две недели до реванша с Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинский боксёр Александр Усик опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к своей матери.

«Смотри, мам, я умею летать», — написал 38-летний Усик, прикрепив фотографию на фоне архивных кадров из своей жизни.

Фото: Соцсети Александра Усика

Мать Александра Усика зовут Надежда Петровна Усик. Она уроженка Черниговской области.

Напомним, 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится поединок-реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, в котором Усик сразится с чемпионом IBF в супертяжёлом весе британским боксёром Даниэлем Дюбуа. Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.