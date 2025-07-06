«Он сам решил потерпеть крах». Волкановски раскритиковал тактику Оливейры в бою с Топурией

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о поражении бразильца Чарльза Оливейры от непобеждённого испано-грузинского бойца Илии Топурии. Матадор победил нокаутом в первом раунде 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317.

«Я думаю, у Чарльза были и другие способы, чтобы победить. Вероятно, ему следовало бы избежать этого краха, не так ли? Но он этого не сделал. Он просто сам решил потерпеть крах, и именно поэтому я предсказывал нокаут в первом раунде», — сказал Волкановски в подкасте Flagrant.

Напомним, для 28-летнего Топурии этот поединок был первым в рамках лёгкой весовой категории. Таким образом, он стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.