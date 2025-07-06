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Абдель-Азиз высмеял желание Макгрегора выступить на турнире UFC в Белом доме

Абдель-Азиз высмеял желание Макгрегора выступить на турнире UFC в Белом доме
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Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз отреагировал на желание бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора выступить на анонсированном президентом США Дональдом Трампом турнире в Белом доме.

«Мне сказали, что в Белом доме собираются ввести строгую политику тестирования на тяжёлые наркотики, и мы все знаем, что ты её провалишь. Может, тебе стоит поехать драться в Китай, ведь в Белом доме больше не будет кокаина», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Ожидается, что мероприятие состоится 4 июля 2026-го в честь 250-летия независимости США.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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