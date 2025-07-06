Промоутер оценил вероятность проведения третьего боя Бивол — Бетербиев в России

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал информацию о возможном проведении третьего поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в России.

«Сейчас действительно идут переговоры на эту тему, и, возможно, что бой будет в России. Если сами боксёры оба будут не против, то Турки Аль аш-Шейх даст на это согласие. Что скажут боксёрские организации? У WBA уже нет никаких запретов по России. IBF, скорее всего, дадут разрешение провести поединок. А WBO или просто поставят перед фактом, или они примут какое-то разовое решение в пользу этого поединка. Я оцениваю вероятность проведения поединка Бивол — Бетербиев 3 в России как очень высокую», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в первом бою, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сильнее был Бетербиев. В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором одержал Бивол.