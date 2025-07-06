«Ты своё ещё заберёшь». Исмаилов поддержал Курбанова после поражения от Сосулина

Именитый российский боец Магомед Исмаилов опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил поддержку бывшему чемпиону по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе Магомеду Курбанову после его поражения в претендентском бою по линии WBA в категории до 69,9 кг с соотечественником Павлом Сосулиным.

«Курбанов лучший и точка. Ты своё ещё заберёшь», — написал Исмаилов, добавив эмодзи в виде объятий.

Напомним, поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113). Также отметим, что Сосулин одержал 12-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в качестве профессионала. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере.