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«Ты своё ещё заберёшь». Исмаилов поддержал Курбанова после поражения от Сосулина

«Ты своё ещё заберёшь». Исмаилов поддержал Курбанова после поражения от Сосулина
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Именитый российский боец Магомед Исмаилов опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил поддержку бывшему чемпиону по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе Магомеду Курбанову после его поражения в претендентском бою по линии WBA в категории до 69,9 кг с соотечественником Павлом Сосулиным.

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин (W)
05 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Магомед Курбанов
Окончено
SD
Павел Сосулин

«Курбанов лучший и точка. Ты своё ещё заберёшь», — написал Исмаилов, добавив эмодзи в виде объятий.

Напомним, поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113). Также отметим, что Сосулин одержал 12-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в качестве профессионала. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере.

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