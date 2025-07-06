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Боец PFL после победы над соперником показал майку погибшего Диогу Жоты

Боец PFL после победы над соперником показал майку погибшего Диогу Жоты
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28-летний бразилец с португальским гражданством Густаво Оливейра после своей победы на турнире Professional Fighters League (PFL) над французом Анасом Азизуном отдал дань уважения погибшему футболисту английского «Ливерпуля» Диогу Жоте, игравшему на позиции нападающего.

PFL 2025. PFL Europe 2: 2025 First Round, Брюссель, Бельгия
Анас Азизун — Густаво Оливейра (W)
05 июля 2025, суббота. 19:55 МСК
Анас Азизун
Окончено
KO
Густаво Оливейра

Фото: Кадр из трансляции

После победы над Азизуном Оливейра достал свою футболку промоушена PFL, на которой маркером был написан номер «20», под которым выступал Жота, и фамилия португальского футболиста.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.

5 июля состоялись похороны Жоты и его брата Андре Силвы. Церемония прошла на кладбище Гондомара – города, где выросли футболисты.

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