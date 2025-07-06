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Видео: друг Махачева притворился, что потерял сознание, чтобы выйти из удушающего Ислама

Видео: друг Махачева притворился, что потерял сознание, чтобы выйти из удушающего Ислама
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Друг 33-летнего российского бойца и бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева притворился, что потерял сознание, когда Ислам проводил удушающий приём.

Ислам провёл удушающий приём Д'Арсе, пришедший в единоборства из бразильского джиу-джитсу. Элемент сочетает в себе «гильотину» с захватом руки. По ходу дружеского спарринга Ислам подначивал своего товарища: «Ну что ты стучишь, молодой?»

Ожидается, что во второй половине года россиянин сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Ранее он оставил титул чемпиона лёгкого дивизиона, который завоевал испанец грузинского происхождения Илия Топурия, нокаутировав бразильского ветерана Чарльза Оливейру в главном бою вечера на турнире UFC 317.

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