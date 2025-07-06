Деметриус Джонсон отреагировал на уход Джона Джонса из ММА

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поделился мнением об уходе легендарного соотечественника Джона Джонса из смешанных единоборств.

«Мне кажется, что после победы над Миочичем Джонс был полностью готов к бою с Аспиналлом. И я считаю, что он действительно запросил $ 30 млн за поединок, полагая, что ему откажут в подобном гонораре. Мы никогда не узнаем, почему Джонс не принял этот бой. Если бы он сказал: «Я не собирался драться с Томом Аспиналлом. Он молод, спортивен и опасен. Не хочу рисковать своим наследием», — это было бы замечательно.

Это всё, что я хотел бы услышать. Ему не обязательно было драться с Томом. Однако Джон завершил карьеру, и над этим решением нависла тень Аспиналла», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.