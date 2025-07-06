Менеджер Топурии сообщил имя наиболее вероятного соперника Илии. Это не Пимблетт

Лукаш Орзел, являющийся менеджером 28-летнего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), непобеждённого испано-грузина Илии Топурии, сообщил, что Матадор может провести ещё один бой в текущем году, а его наиболее вероятным оппонентом является американец Джастин Гэтжи.

«Завоевание Илией третьего пояса UFC — это лишь вопрос времени. На данный момент мы дали слово UFC, что останемся в лёгком весе. Мы с нетерпением ждём, кто станет нашим главным соперником. Хотели бы снова провести бой в этом году. Гэтжи ближе остальных [к тому, чтобы подраться с Илией], но только время покажет, станет ли он нашим следующим оппонентом», — приводит слова Орзела портал Bloody Elbow.