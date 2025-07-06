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Кайо Борральо ответил, в каком раунде завершится бой дю Плесси — Чимаев

Кайо Борральо ответил, в каком раунде завершится бой дю Плесси — Чимаев
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо считает, что бой за титул чемпиона UFC в категории до 84 кг между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым может закончиться уже в первом раунде. Их поединок станет главным событием турнира UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Бой Чимаева с дю Плесси может закончиться быстрее поединка Хамзата с Робертом Уиттакером. Люди как следует не готовятся к бою с этим парнем. Они считают, что это их будет ждать борцовская тренировка. Это не так.

Посмотрим, насколько подготовленным будет Дрикус. Каждый раз, когда я ставлю против него, этот парень затыкает мне рот. Но мне кажется, что всё закончится быстрее, чем в бою Чимаева с Уиттакером», — приводит слова Борральо портал Bloody Elbow.

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