Кайо Борральо ответил, в каком раунде завершится бой дю Плесси — Чимаев

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо считает, что бой за титул чемпиона UFC в категории до 84 кг между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым может закончиться уже в первом раунде. Их поединок станет главным событием турнира UFC 319.

«Бой Чимаева с дю Плесси может закончиться быстрее поединка Хамзата с Робертом Уиттакером. Люди как следует не готовятся к бою с этим парнем. Они считают, что это их будет ждать борцовская тренировка. Это не так.

Посмотрим, насколько подготовленным будет Дрикус. Каждый раз, когда я ставлю против него, этот парень затыкает мне рот. Но мне кажется, что всё закончится быстрее, чем в бою Чимаева с Уиттакером», — приводит слова Борральо портал Bloody Elbow.