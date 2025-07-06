WBA пересмотрит рейтинг из-за критики от боксёров решения включить Джейка Пола в топ-15

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) столкнулось с критикой в связи с включением американца Джейка Пола в свой рейтинг 15 лучших боксёров в первом тяжёлом весе. Поэтому организация пересмотрит его на ближайшей конференции. Об этом сообщает авторитетный американский журнал The Ring.

«В связи с жёсткой критикой и возмущением со стороны других претендентов на титул WBA пересмотрит рейтинг Джейка Пола в первом тяжёлом весе на предстоящей европейской конвенции в Мадриде, которая пройдёт с 15 по 18 июля», — сказано в журнале The Ring.

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В скором времени Пол был включён в рейтинг WBA, в котором занял 14-ю позицию.