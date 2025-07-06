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Генпрокуратура Мексики раскрыла положение экс-чемпиона WBC в наркокартеле «Синалоа»

Генпрокуратура Мексики раскрыла положение экс-чемпиона WBC в наркокартеле «Синалоа»
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Генеральная прокуратура Мексики опубликовала итоги расследования, которое было проведено в отношении 39-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBC в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Согласно имеющейся информации, Чавес-младший входил в число членов самого крупного наркокартеля Мексики «Синалоа». Предполагается, что Хулио выполнял приказы Нестора Исидро Переса Саласа, более известного как Эль Нини, который считался одним из самых известных киллеров картеля.

Эль Нини отдавал приказы Чавесу-младшему избивать провинившихся подчинённых. В ходе шестимесячного прослушивания телефонных разговоров, которое проводилось с декабря 2020 года по июнь 2021 года, власти узнали подробности, касающиеся возможной причастности Чавеса-младшего к деятельности картеля.

«В этот период поступила информация о том, как один из членов картеля отвёз свою подругу на конспиративную квартиру, где содержались похищенные люди и склад с оружием. Там он увидел, как Эль Нини приказал связать своего подчинённого и подвесить его как боксёрскую грушу, чтобы Чавес-младший мог наносить по нему удары», — сказано в отчёте генеральной прокуратуры.

Ранее стало известно, что Чавеса-младшего арестовали агенты Иммиграционной и таможенной полиции США.

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