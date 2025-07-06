Пимблетт: когда я возьму титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний и завоюю второй пояс

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт заявил о намерении стать двойным чемпионом UFC в лёгком и полусреднем весе.

«В конце концов, когда я возьму титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний и завоюю второй пояс. Есть несколько поединков в категории до 77 кг, которые мне действительно интересны. Могут получиться хорошие бои. Но сейчас я сфокусирован на поясе в лёгком весе», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.