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Пимблетт: когда я возьму титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний и завоюю второй пояс

Пимблетт: когда я возьму титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний и завоюю второй пояс
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт заявил о намерении стать двойным чемпионом UFC в лёгком и полусреднем весе.

«В конце концов, когда я возьму титул в лёгком весе, поднимусь в полусредний и завоюю второй пояс. Есть несколько поединков в категории до 77 кг, которые мне действительно интересны. Могут получиться хорошие бои. Но сейчас я сфокусирован на поясе в лёгком весе», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

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