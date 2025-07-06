Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол прокомментировал решение WBA пересмотреть рейтинг из-за недовольства боксёров

Джейк Пол прокомментировал решение WBA пересмотреть рейтинг из-за недовольства боксёров
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал новость о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) пересмотреть топ-15 лучших в первом тяжёлом весе из-за недовольства боксёров включить его в данный рейтинг.

«Уважение WBA и Хильберто Мендосе за то, что ломают систему и не боятся признать меня. Смотрю на все эти списки с действующим чемпионом Баду Джеком – дайте мне его следующим», — написал Пол на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В скором времени Пол был включён в рейтинг WBA, в котором занял 14-ю позицию.

Материалы по теме
Джейк Пол ворвался в рейтинги! Но с таким боксом он станет лёгкой добычей
Джейк Пол ворвался в рейтинги! Но с таким боксом он станет лёгкой добычей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android