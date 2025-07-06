Джейк Пол прокомментировал решение WBA пересмотреть рейтинг из-за недовольства боксёров

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол прокомментировал новость о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) пересмотреть топ-15 лучших в первом тяжёлом весе из-за недовольства боксёров включить его в данный рейтинг.

«Уважение WBA и Хильберто Мендосе за то, что ломают систему и не боятся признать меня. Смотрю на все эти списки с действующим чемпионом Баду Джеком – дайте мне его следующим», — написал Пол на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В скором времени Пол был включён в рейтинг WBA, в котором занял 14-ю позицию.